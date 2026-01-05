Ronald Araújo volta a ser relacionado pelo Barça para disputa da Supercopa

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo, afastado nas últimas semanas para cuidar de sua saúde mental, foi relacionado pelo Barcelona para a disputa da Supercopa da Espanha, anunciou o clube nesta segunda-feira (5), antes da viagem à Arábia Saudita, onde a competição será realizada.

Araújo não joga pelo Barça desde o dia 25 de novembro, na derrota da equipe por 3 a 0 para o Chelsea, pela 5ª da Liga dos Campeões. No jogo, disputado em Stamford Bridge, o zagueiro teve uma atuação desastrosa e acabou expulso ao receber dois cartões amarelos em apenas dez minutos.

Após uma enxurrada de críticas, Araújo pediu ao clube uma "pausa pela saúde mental", segundo a imprensa espanhola.

"Ronald não está pronto no momento. É uma situação particular. Não quero dizer mais nada. Por favor, respeitem isso também", declarou na ocasião o técnico 'blaugrana', Hansi Flick', sem dar mais explicações sobre o estado de saúde do jogador.

Araújo voltou aos treinos na semana passada, mas não foi relacionado para o clássico contra o Espanyol no último sábado, que o Barcelona venceu por 2 a 0 para se manter na liderança do Campeonato Espanhol.

Apesar do retorno de Ronald Araújo, o Barcelona não terá para a Supercopa o zagueiro Andreas Christensen e nem o meia Gavi, ambos lesionados.

