Enviado especial dos EUA e genro de Trump participarão de negociações sobre a Ucrânia em Paris
O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, participarão de uma reunião de aliados da Ucrânia em Paris esta semana, informou um funcionário da Casa Branca à AFP nesta segunda-feira (5).
O presidente francês, Emmanuel Macron, sediará a reunião da chamada "Coalizão de Voluntários" na terça-feira (6) para discutir as garantias de segurança necessárias para um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.
