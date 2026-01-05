Assine
Enviado especial dos EUA e genro de Trump participarão de negociações sobre a Ucrânia em Paris

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/01/2026 13:19

O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e seu genro, Jared Kushner, participarão de uma reunião de aliados da Ucrânia em Paris esta semana, informou um funcionário da Casa Branca à AFP nesta segunda-feira (5). 

O presidente francês, Emmanuel Macron, sediará a reunião da chamada "Coalizão de Voluntários" na terça-feira (6) para discutir as garantias de segurança necessárias para um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.

