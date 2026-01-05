Deputados chavistas gritam em apoio a Maduro na posse do novo Parlamento da Venezuela
compartilheSIGA
A maioria chavista no novo Parlamento da Venezuela, que tomou posse nesta segunda-feira (5), entoou "Força, Nico!" em apoio a Nicolás Maduro, o presidente deposto e capturado em uma operação militar dos Estados Unidos no sábado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Dos 285 deputados da Assembleia Nacional, 256 são leais a Maduro, que enfrenta acusações de tráfico de drogas e terrorismo em um tribunal federal de Nova York.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jt/nn/aa