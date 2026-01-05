Assine
Deputados chavistas gritam em apoio a Maduro na posse do novo Parlamento da Venezuela

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/01/2026 13:07

A maioria chavista no novo Parlamento da Venezuela, que tomou posse nesta segunda-feira (5), entoou "Força, Nico!" em apoio a Nicolás Maduro, o presidente deposto e capturado em uma operação militar dos Estados Unidos no sábado.

Dos 285 deputados da Assembleia Nacional, 256 são leais a Maduro, que enfrenta acusações de tráfico de drogas e terrorismo em um tribunal federal de Nova York.

jt/nn/aa

