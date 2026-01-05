Manchester United demite técnico Rúben Amorim

Rúben Amorim não é mais técnico do Manchester United, anunciou o clube nesta segunda-feira (5), um dia depois a mais um mau resultado da equipe no Campeonato Inglês.

Em seus 14 meses de trabalho, o treinador português não conseguiu devolver o prestígio do United, um dos gigantes do futebol inglês, mas que nos últimos anos não conquistou grandes títulos.

Com o time em sexto na tabela (a 17 pontos do líder Arsenal) após o empate de domingo contra o Leed United (1 a 1), a diretoria tomou a decisão de demitir Amorim.

"É o momento certo para fazer uma mudança. Isso dará à equipe a melhor oportunidade de terminar a Premier League com a melhor classificação possível", explicou o clube em comunicado.

O ex-jogador Darren Flechter "assumirá contra o Burnley na quarta-feira", acrescenta a nota.

- Vice da Liga Europa e desempenho irregular -

Rúbem Amorim chegou a Old Trafford em novembro de 2024 e levou os 'Red Devils' à final da Liga Europa na temporada passada, perdendo para o Tottenham.

No Campeonato Inglês, que o United é o recordista de títulos ao lado do Liverpool (20), o último deles em 2013, o clube terminou na 15ª colocação, o que o deixou de fora das competições continentais.

Esta temporada tem sido muito irregular para os 'Red Devils', que somam oito vitórias, sete empates e cinco derrotas em 20 rodadas do campeonato.

No entanto, desde novembro o time venceu apenas dois dos 11 jogos disputados (com seis empates e três derrotas), resultados ruins que o afastaram das primeiras posições.

"Não vou me demitir. Farei o meu trabalho até que alguém venha me substituir", disse Amorim após o empate contra o Leeds no domingo, ao ser novamente questionado sobre seu futuro:

"Sei que o meu nome não é [Thomas] Tuchel, não é [Antonio] Conte, não é [José] Mourinho, mas sou o treinador do Manchester United. E será assim durante 18 meses ou até que a diretoria decida mudar", acrescentou.

- Mais dinheiro do que gols -

Antes desse jogo, o treinador manifestou internamente sua frustração pela falta de contratações do clube na janela de janeiro.

No início do segundo semestre de 2025, depois de ter completado a pior temporada do clube no último meio século, o United reformulou seu setor ofensivo com as contratações do brasileiro Matheus Cunha, do esloveno Benjamin Sesko e do camaronês Bryan Mbeumo (pelos quais pagou US$ 260 milhões, ou R$ 1,4 bilhão na cotação atual), mas esse investimento não se refletiu nos resultados.

Os três jogadores somam 12 gols em 20 jogos, menos que os 19 marcados pelo atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City.

O Manchester United é o segundo clube dos considerados grandes do futebol inglês a demitir o seu treinador nos últimos dias, depois do Chelsea ter anunciado a saída do italiano Enzo Maresca na semana passada.

