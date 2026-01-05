Zelensky substitui chefe de Segurança conhecido por operação espetacular contra a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, substituiu nesta segunda-feira (5) o chefe do Serviço de Segurança Nacional (SBU), Vasyl Maliuk, conhecido por liderar operações espetaculares contra a Rússia, como parte de uma ampla reorganização de suas forças.

"Eu agradeci pelo seu trabalho", disse Zelensky nas redes sociais, acrescentando que o general, de 42 anos, agora se concentrará em "operações assimétricas" contra a Rússia, sem fornecer mais detalhes.

Maliuk tornou-se muito popular na Ucrânia após uma série de ofensivas de grande repercussão, como a Operação Teia de Aranha, que em 2015 destruiu vários bombardeiros russos em um ataque coordenado usando drones contrabandeados para a Rússia dentro de caminhões.

