Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' diante de ameaças de Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
05/01/2026 11:11

compartilhe

SIGA

O presidente da Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, afirmou nesta segunda-feira (5) que pegará "de novo em armas" diante das ameaças de seu homólogo americano Donald Trump, em meio a tensões crescentes entre ambos os líderes após os bombardeios dos Estados Unidos na Venezuela no sábado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Jurei não tocar mais em uma arma desde o pacto de paz de 1989, mas pela pátria voltarei a pegar em armas que não queria", disse o mandatário de esquerda na rede social X. 

Trump afirmou durante o fim de semana que Petro deveria "cuidar do próprio traseiro" e o descreveu como "um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos".

"Não vai fazer isso por muito mais tempo", advertiu o presidente americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vd/val/jc/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay