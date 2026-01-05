Assine
Internacional

Maduro é levado a um tribunal em Nova York para sua primeira audiência (mídia)

05/01/2026 10:10

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, foi levado nesta segunda-feira (5) a um tribunal de Nova York, segundo transmissões ao vivo da imprensa americana, para sua primeira audiência após ter sido capturado em Caracas durante uma poderosa operação militar dos Estados Unidos.

Nas imagens televisionadas é possível ver Maduro, de 63 anos, algemado e escoltado por vários militares fortemente armados. Sua esposa, Cilia Flores, também foi levada pelos agentes. 

A audiência de Maduro perante um juiz está prevista para o meio-dia, horário local (14h em Brasília). 

