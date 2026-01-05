Maduro é levado a um tribunal em Nova York para sua primeira audiência (mídia)

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, foi levado nesta segunda-feira (5) a um tribunal de Nova York, segundo transmissões ao vivo da imprensa americana, para sua primeira audiência após ter sido capturado em Caracas durante uma poderosa operação militar dos Estados Unidos.

Nas imagens televisionadas é possível ver Maduro, de 63 anos, algemado e escoltado por vários militares fortemente armados. Sua esposa, Cilia Flores, também foi levada pelos agentes.

A audiência de Maduro perante um juiz está prevista para o meio-dia, horário local (14h em Brasília).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aha/fox/val/sag/yr/aa