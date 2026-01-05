Assine
Italianos mortos em incêndio na Suíça são repatriados

AFP
AFP
Repórter
05/01/2026 10:10

Os corpos de cinco dos seis italianos mortos no incêndio de um bar em uma estação de esqui suíça serão repatriados nesta segunda-feira (5) para a Itália, constatou a AFP. 

Os caixões foram transportados do centro funerário de Sion até o aeroporto militar da cidade, no Cantão de Valais, sudoeste da Suíça. 

A chegada à Itália estava prevista para o fim da manhã, informaram as autoridades italianas. 

Segundo a investigação, o incêndio que destruiu o bar Le Constellation foi provocado por velas pirotécnicas no porão do estabelecimento, deixando 40 mortos e 119 feridos, principalmente jovens. 

Na noite de domingo, as autoridades conseguiram identificar as vítimas fatais. Trata-se de 21 suíços, uma franco-suíça e 18 estrangeiros com idades entre 14 e 39 anos, anunciou a polícia de Valais. Resta identificar seis dos 119 feridos. 

“Houve vítimas, feridos, que estavam em estado tão grave que a identificação tem sido até agora muito difícil de realizar”, declarou nesta segunda-feira o chefe do Executivo de Valais, Mathias Reynard, ao canal francês France Info. 

Na Suíça, as autoridades abriram uma investigação penal contra o casal francês proprietário do bar, Jacques e Jessica Moretti, por “homicídio culposo, lesões corporais culposas e incêndio culposo”. 

A investigação deve esclarecer se as obras realizadas no bar estavam em conformidade com a lei quanto aos materiais utilizados, rotas de evacuação, meios de extinção e, sobretudo, as normas de prevenção de incêndios, segundo as autoridades.

Tópicos relacionados:

incendio lazer turismo

