Captura de nicolás Maduro gera protestos dentro e fora do país

A captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos desencadeou uma onda de manifestações opostas dentro e fora da Venezuela entre o sábado (3) e o domingo (4). Enquanto apoiadores do chavismo foram às ruas para denunciar a ação americana como uma violação da soberania do país, opositores comemoraram o episódio como o fim de um ciclo político marcado por repressão e crise econômica.



No sábado, em Caracas, centenas de seguidores do governo se concentraram no centro da capital com retratos de Maduro e palavras de ordem em sua defesa. Agentes de segurança fortemente armados circularam pela região de prédios públicos e pelo entorno do Palácio de Miraflores. Após os bombardeios da madrugada, fumaça e cheiro de pólvora ainda eram sentidos em áreas da cidade, que amanheceu com ruas vazias e clima de tensão. Longas filas se formaram diante de supermercados e postos de gasolina, diante do temor de desabastecimento.



“Como é que um governo estrangeiro vem, se mete no país e tira o presidente? É uma coisa absurda”, afirmou Katia Briceño, professora universitária. Já a miliciana Pastora Vivas disse que a ofensiva americana “não foi surpresa”. Não houve manifestações públicas da oposição no sábado, diante do temor de repressão após episódios recentes de prisões em massa.



Apesar do silêncio nas ruas, ao longo do fim de semana as redes sociais se tornaram o principal espaço de manifestação dos opositores de Maduro, com mensagens de comemoração, vídeos e relatos emocionados.



Fora da Venezuela, a diáspora venezuelana protagonizou atos de celebração no sábado em várias cidades. No Chile, centenas de pessoas se reuniram em Santiago. “Finalmente vamos poder voltar para casa”, disse a vendedora Yurimar Rojas. Em Madri, venezuelanos relataram sentimentos mistos de alívio, emoção e cautela diante do futuro.



No domingo, manifestações ocorreram nos Estados Unidos, especialmente em Miami, onde centenas de pessoas comemoraram com bandeiras venezuelanas. “A Venezuela amanhece livre”, disse Anabela Ramos, emocionada. Gritos de “Obrigado, Trump!” foram ouvidos durante o ato.



Também no domingo houve celebrações no Peru, no Equador e na Colômbia, país que abriga quase 3 milhões de venezuelanos. Em Cúcuta, na fronteira colombiana, as reações foram divididas entre esperança e críticas à forma como a captura foi realizada.



Ao mesmo tempo, no domingo, protestos contrários à intervenção americana ganharam força em cidades europeias. Milhares de manifestantes se reuniram em frente à Embaixada dos Estados Unidos, em Madri, para denunciar o que chamaram de “agressão imperialista” contra a Venezuela. Faixas exibiam caricaturas de Donald Trump engolindo um galão de petróleo com as cores da bandeira venezuelana, além de slogans como “Trump agressor” e “Não à agressão imperialista contra a Venezuela”.



Ainda ontem, centenas de pessoas protestaram em frente ao Consulado dos Estados Unidos em Amsterdã, capital dos Países Baixos. Cartazes traziam mensagens como “Yankee go home” e “Stop killing for oil” (“Parem de matar por petróleo”), segundo a imprensa local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



As manifestações, registradas ao longo do fim de semana, revelam uma profunda polarização em torno do futuro venezuelano: enquanto parte da população celebra a queda de Maduro, outra denuncia a ação americana como intervenção estrangeira motivada por interesses estratégicos e energéticos.