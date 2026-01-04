Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inter Miami contrata Dayne St. Clair, eleito melhor goleiro do ano na MLS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/01/2026 20:22

compartilhe

SIGA

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, anunciou neste domingo (4) a contratação do goleiro canadense Dayne St. Clair, eleito o melhor goleiro da Major League Soccer (MLS) na última temporada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O jogador de 28 anos estava livre no mercado após o término de seu contrato com o Minnesota United, clube onde atuava desde 2019. 

St. Clair, que já defendeu a seleção canadense em 18 partidas, busca consolidar sua posição para garantir uma vaga de titular na Copa do Mundo de 2026, após ter sido eleito o melhor goleiro da MLS na última temporada, sofrendo 30 gols em 30 jogos. 

O goleiro assinou contrato com o Inter Miami até o final da temporada de 2026, com opção de renovação até junho de 2027, informou o clube da Flórida em um comunicado.

O Inter Miami continua a reforçar seu elenco, que, sob a liderança de Messi, defenderá o primeiro título da MLS conquistado pelo clube em dezembro passado. 

Nas últimas semanas, o Inter Miami contratou o zagueiro argentino Facundo Mura e o lateral-esquerdo espanhol Sergio Reguilón, que substituirá o aposentado Jordi Alba na lateral esquerda, além de renovar o contrato do uruguaio Luis Suárez por mais uma temporada e exercer sua opção de compra do argentino Rodrigo De Paul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ag/aam

Tópicos relacionados:

fbl mls usa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay