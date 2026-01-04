Inter Miami contrata Dayne St. Clair, eleito melhor goleiro do ano na MLS

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, anunciou neste domingo (4) a contratação do goleiro canadense Dayne St. Clair, eleito o melhor goleiro da Major League Soccer (MLS) na última temporada.

O jogador de 28 anos estava livre no mercado após o término de seu contrato com o Minnesota United, clube onde atuava desde 2019.

St. Clair, que já defendeu a seleção canadense em 18 partidas, busca consolidar sua posição para garantir uma vaga de titular na Copa do Mundo de 2026, após ter sido eleito o melhor goleiro da MLS na última temporada, sofrendo 30 gols em 30 jogos.

O goleiro assinou contrato com o Inter Miami até o final da temporada de 2026, com opção de renovação até junho de 2027, informou o clube da Flórida em um comunicado.

O Inter Miami continua a reforçar seu elenco, que, sob a liderança de Messi, defenderá o primeiro título da MLS conquistado pelo clube em dezembro passado.

Nas últimas semanas, o Inter Miami contratou o zagueiro argentino Facundo Mura e o lateral-esquerdo espanhol Sergio Reguilón, que substituirá o aposentado Jordi Alba na lateral esquerda, além de renovar o contrato do uruguaio Luis Suárez por mais uma temporada e exercer sua opção de compra do argentino Rodrigo De Paul.

