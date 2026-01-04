Groenlândia pede 'respeito' após publicação de esposa de assessor de Trump
Dinamarca e Groenlândia pediram, neste domingo (4), "respeito" pela integridade territorial da Groenlândia, após a esposa de um assessor de Donald Trump compartilhar uma imagem desta ilha ártica dinamarquesa com as cores da bandeira dos Estados Unidos.
Katie Miller, esposa do vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, publicou a foto no sábado (3) em sua conta no X, acompanhada de uma breve legenda em maiúsculas: "SOON" (em breve).
Desde sua volta à Casa Branca em janeiro, Trump afirmou repetidamente que os Estados Unidos "precisam" desse território autônomo da Dinamarca, rico em recursos, por razões de segurança, e se recusou a descartar o uso da força para controlá-lo.
A publicação de Miller no X ocorre também depois do Exército americano capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa durante uma surpreendente incursão militar que incluiu bombardeios em Caracas.
Especialistas consideram que a operação na Venezuela é um aviso aos aliados dos Estados Unidos preocupados com ameaças de Trump de se apoderarem de recursos estratégicos, começando pela sua vontade declarada de anexar a Groenlândia.
"Esta imagem é desrespeitosa. As relações entre os países e os povos se baseiam no respeito e no direito internacional, e não em símbolos que ignoram nosso status e nossos direitos", reagiu o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, no Facebook.
Mas "não há nenhuma razão para entrar em pânico ou para se preocupar", acrescentou o primeiro-ministro, que lembrou que a Groenlândia "não está à venda e [seu] futuro não se decide nas redes sociais".
Um pouco antes, o Embaixador da Dinamarca nos Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, havia feito uma declaração similar.
"Um pequeno lembrete amigável sobre os Estados Unidos e o Reino da Dinamarca: somos aliados próximos e devemos seguir trabalhando juntos como tais", escreveu o embaixador, em resposta à mensagem de Katie Miller.
"E sim, esperamos o respeito total da integridade territorial do Reino da Dinamarca", escreveu.
Consultado em uma entrevista por telefone à The Atlantic sobre a Groenlândia, Trump disse que a decisão cabia a outros, segundo a revista.
"Terão que avaliar eles mesmos. Realmente não sei", disse Trump, segundo a citação. E acrescentou: "Mas precisamos da Groenlândia, absolutamente. Precisamos dela para defesa".
Katie Miller, durante muito tempo, foi assessora e porta-voz da comissão para a eficiência governamental Doge, então dirigida por Elon Musk, antes de ser contratada pelo bilionário no setor privado.
