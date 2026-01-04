'Não vão nos ver fracos', diz filho de Maduro após operação dos EUA

O filho do presidente Nicolás Maduro disse estar "bem" e "tranquilo" após os bombardeios americanos que levaram à captura de seu pai e reiterou o chamado à mobilização, segundo um áudio do parlamentar divulgado neste domingo (4).

Maduro foi detido junto com a esposa, Cilia Flores, e levado aos Estados Unidos, onde é acusado de terrorismo e narcotráfico.

Seu filho, o deputado governista Nicolás Maduro Guerra, conhecido como "Nicolasito", também aparece entre os acusados em uma corte federal de Nova York.

"Estamos bem, estamos tranquilos. Vocês vão nos ver nas ruas, vão nos ver ao lado deste povo, vão nos ver levantando as bandeiras da dignidade. Eles querem nos ver fracos, não vão nos ver fracos", disse Maduro Guerra em um áudio que foi divulgado nas redes sociais.

Sua equipe confirmou à AFP a veracidade da declaração.

"Eles não vão conseguir (...), eu juro pela minha vida, eu juro pelo meu pai, eu juro pela Cilia, que dessa dificuldade nós vamos sair", exclamou. "Estou firme. Estamos firmes e minha família está firme, firme e dura."

"A história dirá quem foram os traidores, a história vai revelar", acrescentou, em meio a relatos sobre um suposto espião dentro do círculo próximo de Maduro.

O chavismo começou a mobilizar sua militância já no sábado, pouco depois de se tornar conhecida a detenção do governante esquerdista.

A vice-presidente Delcy Rodríguez exerce o poder de forma interina por ordem da Suprema Corte e com apoio das Forças Armadas.

