Marrocos vence Tanzânia (1-0) e avança às quartas de final da Copa Africana

O Marrocos se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações, disputada em seu próprio território, ao derrotar a Tanzânia por 1 a 0 nas oitavas de final, com um gol de Brahim Díaz (64'), neste domingo (4), em Rabat.

Os 'Leões do Atlas', que contaram com a presença do astro do PSG, Achraf Hakimi, em sua primeira partida como titular no torneio, enfrentarão na próxima fase, na sexta-feira, o vencedor do confronto entre África do Sul e Camarões.

Com quatro gols marcados, Brahim Díaz, meio-campista do Real Madrid, é o artilheiro da competição.

Peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Walid Regragui, Hakimi confirmou sua boa fase em sua primeira partida como titular no torneio, após ter sido poupado nos jogos anteriores para se recuperar de uma lesão no tornozelo.

Ele chegou a acertar o travessão em uma cobrança de falta direta (60').

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ah/iga/dam/aam