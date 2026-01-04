Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente interina da Venezuela pagará 'preço muito alto' se 'não fizer a coisa certa', diz Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/01/2026 15:45

compartilhe

SIGA

Donald Trump advertiu, neste domingo (4), que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "um preço muito alto" se não cooperar com os Estados Unidos, depois que forças americanas capturaram e prenderam o presidente Nicolás Maduro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Se ela não fizer a coisa certa, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o de Maduro", disse Trump à revista The Atlantic em uma breve entrevista por telefone.

As forças americanas atacaram Caracas nas primeiras horas de sábado, bombardeando alvos militares. Capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e os tiraram do país para responderem por acusações em Nova York.

O governo de Trump diz que está disposto a trabalhar com o atual governo venezuelano, desde que os objetivos de Washington sejam atendidos, incluindo a abertura do acesso do investimento americano às enormes reservas de petróleo bruto da Venezuela.

O aviso de Trump veio após a confirmação de Rodríguez como presidente interina pela Suprema Corte e pelos comandantes militares da Venezuela.

No sábado, após a incursão dos Estados Unidos na capital, Caracas, Rodríguez adotou um tom desafiador e afirmou que Maduro era o único líder legítimo do país.

"Estamos prontos para defender nossos recursos naturais", assegurou.

Trump fez campanha, durante muito tempo, contra uma mudança de regime por parte dos Estados Unidos em países estrangeiros.

No entanto, no sábado, ele disse que os Estados Unidos vão "liderar" a Venezuela. Disse à The Atlantic que "reconstruir e mudar o regime —como queira chamar — é melhor do que o que eles têm agora".

"Reconstruir não é algo ruim, no caso da Venezuela", disse.

"O país foi para o inferno. É um país falido. É um país totalmente falido. É um país que é um desastre em todos os sentidos".

O republicano de 79 anos também reiterou sua frequente exigência de que a Groenlândia — um território autônomo pertencente à Dinamarca, aliado da Otan — passe a fazer parte dos Estados Unidos.

Quando lhe perguntaram o que a ação militar americana na Venezuela representava para a Groenlândia, Trump disse à The Atlantic: "Eles mesmos terão que ver. Realmente não sei".

"Mas precisamos da Groenlândia, absolutamente. Precisamos dela para a defesa".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sms/jz/rm/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay