Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Forças Armadas pedem que Venezuela 'retome suas atividades', após queda de Maduro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/01/2026 14:23

compartilhe

SIGA

As Forças Armadas da Venezuela chamaram, neste domingo (4), a população venezuelana a "retomar suas atividades" com normalidade, após os Estados Unidos capturarem Nicolás Maduro em um ataque que atingiu Caracas e cidades vizinhas com bombardeios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, em um pronunciamento televisivo.

Também instou os cidadãos "à paz, à ordem, a não cair nas tentações da guerra psicológica da ameaça do medo que querem nos impor".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jt/atm/dga/bc/cr/rm-jc

Tópicos relacionados:

conflito venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay