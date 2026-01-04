Olympique de Marselha termina com 9 jogadores e perde em casa para o Nantes (2-0)

Num jogo em que terminou com dez e depois com nove jogadores em campo, o Olympique de Marselha perdeu por 2 a 0 neste domingo (4) no Estádio Vélodrome contra o Nantes, pela 17ª rodada da Ligue 1, desperdiçando a oportunidade de consolidar sua terceira posição na tabela.

A equipe de Roberto De Zerbi sofreu o primeiro gol aos 31 minutos, marcado por Fabien Centonze, pouco depois da expulsão de Arthur Vermeeren (26').

As já reduzidas esperanças do OM se esvaíram com o segundo cartão vermelho, recebido por Bilal Nadir, no início do segundo tempo (56') e o segundo gol do Nantes, marcado por Rémy Cabella de pênalti (88').

O Marselha está agora a 8 pontos do líder Lens e a quatro do Paris Saint-Germain, que vai disputar o dérbi parisiense contra o Paris FC no Parque dos Príncipes neste domingo.

O PSG também será o adversário do Olympique de Marselha na Supercopa da França (Troféu dos Campeões) na quinta-feira, no Kuwait, uma oportunidade para o time do sul da França conquistar seu primeiro título em quase 15 anos.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Lens 0 - 3

- Sábado:

Monaco - Lyon 1 - 3

Nice - Strasbourg 1 - 1

Lille - Rennes 0 - 2

- Domingo:

Olympique de Marselha - Nantes 0 - 2

Brest - Auxerre

Lorient - Metz

Le Havre - Angers

(16h45) PSG - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

2. PSG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Olympique de Marselha 32 17 10 2 5 36 17 19

4. Lille 32 17 10 2 5 33 22 11

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 30 17 8 6 3 29 24 5

7. Strasbourg 24 17 7 3 7 26 21 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Monaco 23 17 7 2 8 27 30 -3

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Nice 18 17 5 3 9 20 30 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Nantes 14 17 3 5 9 16 28 -12

17. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/obo/iga/dam/aam