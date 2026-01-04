Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Equador restringe entrada de venezuelanos vinculados a Maduro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/01/2026 13:06

compartilhe

SIGA

O Equador restringiu a entrada de venezuelanos ligados ao governo de Nicolás Maduro, capturado em uma incursão militar a mando do presidente americano Donald Trump, informou a Chancelaria. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, é um dos aliados de Trump na região e celebrou a prisão de Maduro e sua transferência para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de narcotráfico e terrorismo. 

Será limitada a entrada de “funcionários públicos, membros das forças armadas e de segurança, empresários e outras pessoas associadas ou vinculadas” à presidência de Maduro, indicou um comunicado divulgado no sábado. 

O objetivo, acrescentou a pasta, é “salvaguardar a segurança nacional”. 

O Equador advertiu que “não permitirá o uso abusivo nem indevido dos dispositivos de asilo e refúgio”. 

Argentina e Peru adotaram uma medida semelhante após a captura de Maduro, que aguarda em uma prisão em Nova York para ser apresentado à Justiça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/als/dga/jc

Tópicos relacionados:

migracao venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay