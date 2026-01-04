Milhares de pessoas protestam em Madri contra 'agressão imperialista' dos EUA na Venezuela
Milhares de manifestantes se reuniram, neste domingo (4), em frente à Embaixada dos Estados Unidos, em Madri, para denunciar uma "agressão imperialista" após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma operação militar americana.
Os manifestantes exibiram muitas faixas, entre elas uma que mostrava Donald Trump engolindo avidamente um galão de petróleo com as cores da bandeira venezuelana, outra que proclamava "Trump agressor", e uma que dizia: "Não à agressão imperialista contra a Venezuela".
Maduro está em uma prisão de Nova York, aguardando para comparecer diante de um juiz por acusações de "narcoterrorismo" e importação de cocaína para os Estados Unidos.
Donald Trump já anunciou que seu país irá liderar a transição na Venezuela e que pretende explorar suas vastas reservas de petróleo.
Centenas de pessoas também se manifestaram, neste domingo, em frente ao Consulado dos Estados Unidos, em Amsterdã, a capital dos Países Baixos, segurando cartazes como "Yankee go home" (americanos, voltem para casa) ou "Stop killing for oil" (parem de matar por petróleo), informou a agência de notícias ANP.
