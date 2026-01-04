França suspenderá importações sul-americanas com substâncias proibidas na Europa

A França anunciou, neste domingo (4), que suspenderá a importação de produtos alimentícios procedentes da América do Sul que contenham resíduos de substâncias proibidas na Europa.

O governo do presidente Emmanuel Macron está sob pressão para impedir a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, integrado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

A assinatura do tratado está previsto para 12 de janeiro e os agricultores franceses temem o impacto de uma chegada em massa de carne, arroz, mel ou soja sul-americanos à Europa, vistos como mais competitivos por suas normas de produção, em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul.

"Nos próximos dias será assinado um decreto, a iniciativa da ministra da Agricultura, Annie Genevard, para suspender a importação de produtos que contenham resíduos de substâncias proibidas na Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metilo e carbendazim", produtos fungicidas ou herbicidas, anunciou o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no X.

Contatado pela AFP, o Ministério da Agricultura indicou que o decreto será publicado na terça-feira (6).

No entanto, a França deverá obter o aval da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, em um prazo de 10 dias, algo que a ministra espera conseguir na quarta-feira (7) durante sua visita a Bruxelas, segundo a mesma fonte.

Lecornu enumerou os produtos que já não poderão entrar nem serem comercializados na França, entre eles abacates, mangas, goiabas, cítricos, uvas e maças "da América do Sul ou de outros lugares". A lista também inclui melões, cerejas, morangos e batatas.

"Uma brigada especializada realizará fiscalizações mais rigorosas para garantir o cumprimento de nossas normas sanitárias", prosseguiu o primeiro-ministro, referindo-se a "uma primeira etapa para proteger nossos setores e nossos consumidores e lutar contra a concorrência desleal, um verdadeiro desafio de justiça e equidade para nossos agricultores".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nal/abb/rl/sag/meb/rm-jc