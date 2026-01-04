Assine
Papa diz que 'bem-estar do querido povo venezuelano' deve prevalecer

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/01/2026 08:47

O papa Leão XIV afirmou neste domingo(4) que "o bem-estar do querido povo venezuelano" deve prevalecer e pediu garantias "à soberania" da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos em um ataque ao país sul-americano. 

"O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao empreendimento de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", afirmou o pontífice americano após sua oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

