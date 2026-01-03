Assine
Presidente venezolano Nicolás Maduro é transferido para Nova York

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 21:53

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pousou neste sábado (3) em solo americano e foi transferido para Nova York, onde será formalmente indiciado por acusações de tráfico de drogas.

Maduro, retirado de Caracas junto com a esposa, Cilia Flores, em meio a um bombardeio na madrugada deste sábado, aterrissou à tarde no aeroporto Stewart International, ao norte de Nova York.

Maduro foi visto cercado por agentes do FBI enquanto descia pela escada do avião do governo dos Estados Unidos. Ele foi escoltado lentamente ao longo da pista.

De lá, foi levado de helicóptero para Manhattan, onde o aguardava um grande contingente policial, segundo imagens da AFP.

O mandatário venezuelano será conduzido às instalações da agência antidrogas dos Estados Unidos (DEA) e depois à prisão Metropolitan Detention Center, no Brooklyn.

Maduro deverá comparecer, em data ainda não definida, diante de um juiz de Nova York para responder às acusações de narcotráfico e terrorismo.

Por sua captura, o governo dos Estados Unidos havia oferecido uma recompensa de 50 milhões de dólares (R$ 272 milhões).

