Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente venezuelano Nicolás Maduro chegou aos EUA após captura

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 19:55

compartilhe

SIGA

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou neste sábado (3) a uma base militar nos arredores de Nova York após sua captura por forças dos Estados Unidos em Caracas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Maduro apareceu cercado por agentes do FBI enquanto descia pela escada de um avião do governo americano em uma instalação da Guarda Nacional do estado de Nova York. Em seguida, foi escoltado lentamente ao longo da pista.

Espera-se que o presidente deposto seja transferido de helicóptero para a cidade de Nova York, onde enfrenta acusações de narcotráfico e terrorismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua narcotrafico venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay