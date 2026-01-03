Presidente venezuelano Nicolás Maduro chegou aos EUA após captura

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou neste sábado (3) a uma base militar nos arredores de Nova York após sua captura por forças dos Estados Unidos em Caracas.

Maduro apareceu cercado por agentes do FBI enquanto descia pela escada de um avião do governo americano em uma instalação da Guarda Nacional do estado de Nova York. Em seguida, foi escoltado lentamente ao longo da pista.

Espera-se que o presidente deposto seja transferido de helicóptero para a cidade de Nova York, onde enfrenta acusações de narcotráfico e terrorismo.

