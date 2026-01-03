Trump diz que 'muitos' cubanos morreram em ataque dos EUA na Venezuela

O presidente Donald Trump disse neste sábado (3) que muitos cubanos morreram quando forças dos Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro.

Os dois países latino-americanos são aliados próximos e, juntos, têm suportado as sanções econômicas impostas por Washington.

Há décadas, Cuba depende em grande medida de Caracas para receber apoio econômico e combustível.

Em uma entrevista ao The New York Post, concedida após a coletiva de imprensa na qual falou sobre a operação militar, Trump disse: "Sabe, muitos cubanos perderam a vida ontem à noite. Você sabia disso?"

E acrescentou: "Muitos cubanos perderam a vida. Eles estavam protegendo Maduro. Essa não foi uma boa decisão."

O presidente republicano não deu detalhes sobre o número de mortos.

"Cuba sempre foi muito dependente da Venezuela. Era de lá que vinham o dinheiro, e eles protegiam a Venezuela, mas isso não deu muito certo para eles neste caso", acrescentou Trump ao Post.

Antes do ataque, durante a madrugada deste sábado, e enquanto Washington acumulava forças no Caribe, veículos de imprensa dos Estados Unidos haviam informado que Maduro dependia de assessores e guarda-costas cubanos.

Nem a Venezuela nem os Estados Unidos divulgaram um balanço de vítimas do ataque, embora Trump tenha dito que não houve americanos mortos.

Na coletiva de imprensa com Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez um alerta a Cuba.

"Se eu morasse em Havana e estivesse no governo, estaria pelo menos um pouco preocupado", disse Rubio.

Mas Trump afirmou ao Post que não estava considerando uma ação militar contra Cuba, que enfrenta sua própria crise econômica.

"Não, Cuba vai cair por conta própria. Cuba está indo muito mal", acrescentou o republicano.

