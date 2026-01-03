Kyrgios admite ter sido "caótico" mas espera voltar a desfrutar do tênis

O australiano Nick Kyrgios, vice-campeão de Wimbledon em 2022, mas atualmente em 671º lugar no ranking mundial devido a lesões, admitiu neste sábado (3) que teve um comportamento "caótico" ao longo de sua carreira, mas que agora quer voltar a se divertir nas quadras de tênis.

Kyrgios derrotou a número um do mundo, Aryna Sabalenka, no último domingo em uma partida de exibição em Dubai e agora se prepara para retornar ao circuito ATP no torneio Brisbane International, na Austrália, que começa neste domingo.

"Quero entrar em quadra e dar um bom espetáculo para o público. Acho que é assim que serei lembrado: como um artista e como alguém que era um pouco caótico", disse o jogador de 30 anos.

Após três anos marcados por lesões, que o fizeram jogar apenas seis partidas no circuito ATP, Kyrgios disse que se sente em forma, mas não estabeleceu metas específicas para o torneio de Brisbane, para o qual recebeu um convite especial (wild card).

Na primeira rodada, ele enfrentará o americano Aleksandar Kovacevic (60º do ranking).

"Depois de todas as lesões que tive nos últimos anos e vendo a rapidez com que se pode perder tudo, prefiro viver um dia de cada vez", disse o ex-número 13 do mundo.

"Não sei se sou um jogador que ainda precisa provar algo. Só quero passar por essa partida e ficar satisfeito com o meu desempenho", afirmou.

"Não tenho um objetivo específico. Não me importo com o meu ranking nem com os títulos que possa conquistar", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

acd/jde/dr/dbh/aam