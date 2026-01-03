Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela na segunda-feira

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira para discutir a operação americana de captura e extração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, informou neste sábado (3) à AFP a presidência somali do Conselho.

A reunião de emergência, prevista para as 10h00 locais (12h00 de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia, que acaba de ingressar no Conselho de Segurança, segundo precisaram fontes diplomáticas.

