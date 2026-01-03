Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Conselho de Segurança da ONU se reunirá para discutir Venezuela na segunda-feira

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 18:35

compartilhe

SIGA

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá na manhã de segunda-feira para discutir a operação americana de captura e extração do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas, informou neste sábado (3) à AFP a presidência somali do Conselho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reunião de emergência, prevista para as 10h00 locais (12h00 de Brasília), foi solicitada pela Venezuela, um pedido transmitido pela Colômbia, que acaba de ingressar no Conselho de Segurança, segundo precisaram fontes diplomáticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

abd/vla/cr/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua onu venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay