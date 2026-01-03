Nova acusação da Justiça americana contra Maduro e esposa

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a esposa, Cilia Flores, retirados à força do país em uma operação militar americana, neste sábado (3), foram alvo de uma nova acusação por "narcoterrorismo" e importação de cocaína para os Estados Unidos.

Poucas horas depois do anúncio da operação por parte do presidente Donald Trump, a procuradora-geral americana, Pam Bondi, afirmou que o casal havia sido acusado por estes fatos perante um tribunal federal de Nova York.

Embora as acusações contra Nicolás Maduro e outros altos responsáveis venezuelanos neste processo fossem conhecidas desde 2020, o nome da esposa não havia aparecido até agora.

A acusação ampliada agora aponta seis pessoas, entre elas Nicolás Maduro, Cilia Flores e o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, considerado um dos homens-chave do regime.

Eles são acusados, entre outras coisas, de terem se aliado à guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), bem como a cartéis criminosos para "fazer chegar toneladas de cocaína aos Estados Unidos".

Nicolás Maduro e sua esposa estão a bordo de um navio militar e, posteriormente, deverão se apresentar perante a Justiça em Nova York, indicou Donald Trump na Fox News.

"Enfrentarão todo o rigor da Justiça dos Estados Unidos, em território americano, perante tribunais americanos", assegurou a Procuradoria-Geral.

Em agosto, o Departamento de Justiça e o Departamento de Estado haviam anunciado que duplicavam para 50 milhões de dólares (R$ 272 milhões) a recompensa pela detenção de Nicolás Maduro e de seu ministro do Interior.

