'Estamos prontos para defender a Venezuela', diz vice-presidente Delcy Rodríguez

A vice-presidente Delcy Rodríguez, a primeira na linha de sucessão ao poder, afirmou neste sábado (3) que o governo está pronto "para defender a Venezuela", depois que os Estados Unidos bombardearam o país caribenho e capturaram o presidente e sua esposa.

"Nós estamos prontos para defender a Venezuela, nós estamos prontos para defender nossos recursos naturais, que devem ser para o desenvolvimento nacional", disse Rodríguez à frente de um Conselho de Defesa da Nação, ao lado de dirigentes dos poderes públicos.

Horas antes, em uma coletiva de imprensa, o presidente Donald Trump havia declarado que a vice-presidente venezuelana se manifestou "disposta a fazer o que considerarmos necessário para que isso funcione".

