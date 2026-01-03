Ainda sem Endrick, Lyon vence na visita ao Monaco (3-1) e é 5º no Francês

Ainda sem poder contar com o recém-contratado Endrick, o Lyon derrotou o Monaco por 3 a 1 no Principado, neste sábado (3), pela 17ª rodada da Ligue 1.

Com esses três pontos, o Lyon agora está a apenas dois pontos do pódio, atualmente ocupado por Olympique de Marselha (3º) e Lille (4º), ambos com 32 pontos e um jogo a menos.

O Monaco, por sua vez, se distancia ainda mais da zona classificatória para as competições europeias após esta sexta derrota nos últimos sete jogos do Campeonato Francês.

Dois gols do tcheco Pavel Sulc (38' e 57') e um do lateral-esquerdo brasileiro Abner Vinícius (ex-Athletico-PR) garantiram os três pontos para o Lyon.

O autor do gol da equipe da casa, Mamadou Coulibaly (45'+4), foi expulso no segundo tempo (70').

O atacante brasileiro Endrick, recentemente emprestado ao Lyon pelo Real Madrid, ainda não foi relacionado pelo técnico português Paulo Fonseca.

O líder do campeonato, Lens, venceu o Toulouse por 3 a 0 na sexta-feira. Com isso, o Paris Saint-Germain não pode tropeçar no domingo, no dérbi parisiense contra o Paris FC.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Lens 0 - 3

- Sábado:

Monaco - Lyon 1 - 3

Nice - Strasbourg

(17h05) Lille - Rennes

- Domingo:

(11h00) Olympique de Marselha - Nantes

(13h15) Brest - Auxerre

Lorient - Metz

Le Havre - Angers

(16h45) PSG - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 40 17 13 1 3 31 13 18

2. PSG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Olympique de Marselha 32 16 10 2 4 36 15 21

4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13

5. Lyon 30 17 9 3 5 25 17 8

6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

7. Strasbourg 23 16 7 2 7 25 20 5

8. Toulouse 23 17 6 5 6 24 22 2

9. Monaco 23 17 7 2 8 27 30 -3

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Nice 17 16 5 2 9 19 29 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20

