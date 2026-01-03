Assine
Senegal vence Sudão de virada (3-1) e avança às quartas da Copa Africana

03/01/2026 15:41

O Senegal, campeão da Copa Africana de Nações de 2021, evitou uma surpresa contra o Sudão neste sábado (3), virando o jogo para vencer por 3 a 1 e se tornar a primeira seleção a garantir vaga nas quartas de final do torneio. 

Os sudaneses abriram o placar logo aos 6 minutos com um gol de Aamir Abdallah, que lhes deu esperanças de classificação.

Mas os 'Leões de Teranga' reagiram ainda no primeiro tempo com dois gols do meio-campista Pape Gueye (29' e 45'+3, de pênalti) e foram para o intervalo com a vantagem no placar. 

Na segunda etapa, apenas três minutos depois de entrar em campo, o jogador do Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye (77'), selou a vitória. 

Na próxima sexta-feira, o Senegal vai enfrentar o vencedor de outro duelo das oitavas de final, entre Mali e Tunísia, que jogam neste sábado.

A jornada dos 'Crocodilos do Nilo', como é conhecida a seleção do Sudão, chega ao fim após sua participação na competição realizada no Marrocos, com o objetivo de levar um pouco de alegria a uma população marcada por quase três anos de guerra civil. 

O conflito sangrento entre o exército regular e as Forças de Apoio Rápido (RSF), que eclodiu em abril de 2023, já deslocou quase 12 milhões de pessoas e criou, segundo as Nações Unidas, a pior crise humanitária do mundo, enquanto os dois lados trocam acusações graves.

