Athletic Bilbao empata com Osasuna (1-1) e segue estagnado no Espanhol
Ano novo, mesma irregularidade. O Athletic Bilbao conseguiu apenas um empate em 1 a 1 neste sábado (3) contra o Osasuna, em Pamplona, em partida da 18ª rodada da LaLiga.
A equipe basca havia encerrado 2025 com duas derrotas no campeonato espanhol, e o ponto conquistado no El Sadar pouco ajuda a diminuir a distância em relação à zona de classificação para as competições europeias.
E a situação poderia ter sido pior para a equipe comandada pelo técnico Ernesto Valverde se o atacante Gorka Guruzeta (71') não tivesse empatado o jogo, após o gol de Raúl García para o time da casa aos 34 minutos.
Com isso, a equipe basca viajará para a Arábia Saudita com pouco otimismo para disputar a Supercopa da Espanha, onde enfrentará o Barcelona nas semifinais na próxima quarta-feira.
No outro jogo de LaLiga disputado neste sábado, o Celta de Vigo goleou o Valencia por 4 a 1, um resultado que pode deixar os valencianos na zona de rebaixamento ao término da rodada.
--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
- Sexta-feira:
Rayo Vallecano - Getafe 1 - 1
- Sábado:
Celta Vigo - Valencia 4 - 1
Osasuna - Athletic Bilbao 1 - 1
Elche - Villarreal
(17h00) Espanyol - Barcelona
- Domingo:
(10h00) Sevilla - Levante
(12h15) Real Madrid - Betis
(14h30) Mallorca - Girona
Alavés - Real Oviedo
(17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31
2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20
3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17
4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16
5. Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5
6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10
7. Celta Vigo 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic Bilbao 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3
10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9
11. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2
12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3
13. Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 14 21 -7
14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13
18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18
19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12
