Trump diz que presidente colombiano deveria 'cuidar do próprio traseiro'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (3) que seu par da Colômbia, Gustavo Petro, deveria "cuidar do próprio traseiro" após a operação militar para capturar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Ele está produzindo cocaína e a estão enviando para os Estados Unidos, então sim, ele tem que cuidar do próprio traseiro", disse Trump em uma coletiva de imprensa ao se referir ao mandatário de esquerda colombiano, com quem tem trocado hostilidades nos últimos meses.

Petro classificou as ações de Washington como um "ataque à soberania" da América Latina e afirmou que provocariam uma crise humanitária.

