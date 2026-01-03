Trump diz que os EUA 'governarão' Venezuela até que ocorra uma transição 'pacífica'

Donald Trump afirmou neste sábado (3) que os Estados Unidos "governarão" a Venezuela até que seja possível uma transição política, após a operação militar para retirar do país o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

"Vamos governar o país até que possamos realizar uma transição pacífica, adequada e criteriosa", disse Trump em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as forças americanas estavam prontas para realizar uma segunda onda de ataques, "muito maior", se fosse necessário.

Essa transição será liderada por "uma equipe" da qual farão parte o secretário de Estado, Marco Rubio, e o chefe do Pentágono, Peter Hegseth, em colaboração com a oposição venezuelana, assegurou Trump, sem dar mais detalhes.

Questionado sobre se havia falado com a líder opositora María Corina Machado, Trump respondeu negativamente.

