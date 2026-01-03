Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que os EUA 'governarão' Venezuela até que ocorra uma transição 'pacífica'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 14:45

compartilhe

SIGA

Donald Trump afirmou neste sábado (3) que os Estados Unidos "governarão" a Venezuela até que seja possível uma transição política, após a operação militar para retirar do país o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Vamos governar o país até que possamos realizar uma transição pacífica, adequada e criteriosa", disse Trump em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as forças americanas estavam prontas para realizar uma segunda onda de ataques, "muito maior", se fosse necessário.

Essa transição será liderada por "uma equipe" da qual farão parte o secretário de Estado, Marco Rubio, e o chefe do Pentágono, Peter Hegseth, em colaboração com a oposição venezuelana, assegurou Trump, sem dar mais detalhes.

Questionado sobre se havia falado com a líder opositora María Corina Machado, Trump respondeu negativamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/dga/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay