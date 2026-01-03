Assine
Rússia pede 'firmemente' aos EUA que libertem Maduro

03/01/2026 14:23

A Rússia condenou a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela neste sábado (3) e exigiu que Washington liberte o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, após o presidente Donald Trump anunciar sua captura.

A Venezuela é o aliado mais importante que a Rússia tem na América Latina, embora o Kremlin não tenha chegado a oferecer assistência a Caracas em caso de conflito com os Estados Unidos.

"Pedimos firmemente às autoridades americanas que reconsiderem sua postura e libertem o presidente legalmente eleito do país soberano e sua esposa", destacou o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.

Previamente, Moscou havia denunciado "um ato de agressão armada contra a Venezuela (...) profundamente preocupante e condenável".

"Os pretextos utilizados para justificar tais ações são insustentáveis. A hostilidade ideológica prevaleceu sobre o pragmatismo empresarial", afirmou a chancelaria.

Mais cedo, havia exigido "um esclarecimento imediato da situação" de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

A Rússia reafirmou seu apoio a Maduro, no mês passado, e é um dos poucos que parabenizaram o líder venezuelano após sua reeleição em 2024, cuja legitimidade foi questionada.

overflay