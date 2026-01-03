John Herdman sucede Kluivert como técnico da Indonésia
O inglês John Herdman, ex-técnico da seleção canadense, foi anunciado como novo treinador da seleção da Indonésia, substituindo o holandês Patrick Kluivert, que deixou o cargo em outubro, anunciou a Federação Indonésia de Futebol (PSSI) neste sábado (3).
Kluivert, ex-jogador do Ajax e do Barcelona, encerrou sua passagem pela Indonésia após não conseguir classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.
A nomeação de John Herdman (50 anos) marca "o início de uma nova era" para o futebol indonésio, segundo a PSSI, que destacou que o treinador "já levou seleções à Copa do Mundo".
Ele foi o técnico da seleção feminina da Nova Zelândia de 2006 a 2011, participando de duas Copas do Mundo (2007 e 2011) e uma edição dos Jogos Olímpicos (Pequim 2008).
Durante sua passagem pelo Canadá, Herdman se tornou o primeiro técnico a classificar o mesmo país para as Copas do Mundo masculina e feminina.
Com a seleção feminina (2011-2018), John Herdman chegou às quartas de final do Mundial sediado pelo Canadá em 2015, enquanto que com a seleção masculina (2018-2023), ele a levou à Copa de 2022 no Catar, onde acabou sendo eliminada na fase de grupos.
Essa participação no Catar encerrou um jejum de 36 anos do Canadá sem disputar uma Copa do Mundo masculina.
A experiência mais recente de Herdman foi como treinador do Toronto FC (2023-2024) na Major League Soccer.
