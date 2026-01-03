Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que EUA 'governará' a Venezuela até uma transição 'pacífica'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 14:11

compartilhe

SIGA

Donald Trump disse neste sábado(3) que os Estados Unidos vão “governar” a Venezuela até que ocorra uma transição política, após a operação militar para retirar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, do país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Vamos governar o país até que possamos realizar uma transição pacífica, adequada e sensata”, disse em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as forças americanas estavam prontas para uma segunda onda de ataques, “muito maior”, se necessário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/dga/jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay