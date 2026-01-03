Aston Villa vence Nottingham (3-1) e assume vice-liderança provisória do Inglês

Um novo gol de Ollie Watkins e uma atuação inspirada de John McGinn, que balançou as redes duas vezes, permitiram ao Aston Villa derrotar o Nottingham Forest por 3 a 1 neste sábado (3), pela 20ª rodada da Premier League, quatro dias após a dura derrota diante do líder Arsenal.

O clube de Birmingham sobe provisoriamente para a segunda posição na tabela, com 42 pontos, três a menos que o Arsenal, que visita o Bournemouth (15º) na partida que encerra esta jornada de sábado.

Os 'Villans' estão agora um ponto à frente do Manchester City (3º, 41 pontos), que fecha a rodada no domingo, recebendo o Chelsea, atualmente quinto colocado, no Etihad Stadium.

A goleada sofrida para o Arsenal na terça-feira havia encerrado a sequência de onze vitórias consecutivas do Aston Villa em todas as competições, e os comandados de Unai Emery estavam determinados a mostrar, em sua primeira partida de 2026, que o ocorrido em Londres foi apenas um acidente de percurso.

O domínio da equipe foi recompensado pouco antes do intervalo com um belo gol de Ollie Watkins: um toque perfeito para dominar a bola, outro toque para ajeitar e um chute certeiro para abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

O jogador, que é o reserva de Harry Kane na seleção inglesa, marca assim o seu quarto gol em três partidas do campeonato, depois de ter marcado apenas três nos dezessete jogos anteriores.

O meio-campista escocês John McGinn garantiu a vitória para sua equipe marcando duas vezes na segunda etapa (49' e 73'). Entre esses dois gols de McGinn, Morgan Gibbs-White (61') diminuiu para o Nottingham Forest.

McGinn nunca havia marcado dois gols em uma única partida da Premier League. A última vez que isso havia acontecido foi em março de 2019, coincidentemente contra o Forest, mas na época o Aston Villa jogava na Championship (segunda divisão).

O Nottingham Forest está atualmente na 17ª posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento, antes do jogo do West Ham (18º colocado) contra o Wolverhampton (20º colocado) neste sábado.

O Forest também sofreu outro revés durante a partida no Villa Park: o goleiro titular, John (ex-Botafogo), foi substituído devido a uma lesão e deixou o campo chorando após uma falha que permitiu a McGinn marcar o seu segundo gol.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Nottingham 3 - 1

Brighton - Burnley

Wolverhampton - West Ham

(14h30) AFC Bournemouth - Arsenal

- Domingo:

(09h30) Leeds - Manchester United

(12h00) Everton - Brentford

Fulham - Liverpool

Newcastle - Crystal Palace

Tottenham - Sunderland

(14h30) Manchester City - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 45 19 14 3 2 37 12 25

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9

3. Manchester City 41 19 13 2 4 43 17 26

4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4

5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11

6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4

7. Sunderland 29 19 7 8 4 20 18 2

8. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0

9. Brentford 27 19 8 3 8 28 26 2

10. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1

11. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1

12. Tottenham 26 19 7 5 7 27 23 4

13. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2

14. Brighton 25 19 6 7 6 28 27 1

15. AFC Bournemouth 23 19 5 8 6 29 35 -6

16. Leeds 21 19 5 6 8 25 32 -7

17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14

18. West Ham 14 19 3 5 11 21 38 -17

19. Burnley 12 19 3 3 13 20 37 -17

20. Wolverhampton 3 19 0 3 16 11 40 -29

