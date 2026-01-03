Assine
Trump publica foto de Maduro algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 13:47

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado(3) uma foto do líder venezuelano deposto, Nicolás Maduro, algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros, após sua captura e retirada da Venezuela. 

A foto, postada por Trump em sua rede Truth Social, está acompanhada de uma descrição: "Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima", em referência ao navio militar americano para o qual foi transferido. 

Maduro aparece segurando uma garrafa de água, vestido com um agasalho cinza.

Tópicos relacionados:

conflito narcotrafico politica venezuela

