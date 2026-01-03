Trump publica foto de Maduro algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado(3) uma foto do líder venezuelano deposto, Nicolás Maduro, algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros, após sua captura e retirada da Venezuela.
A foto, postada por Trump em sua rede Truth Social, está acompanhada de uma descrição: "Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima", em referência ao navio militar americano para o qual foi transferido.
Maduro aparece segurando uma garrafa de água, vestido com um agasalho cinza.
