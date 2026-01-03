Maduro e esposa serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump

O líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, capturados e retirados do país por forças americanas, serão apresentados à Justiça em Nova York, declarou o presidente Donald Trump.

“Serão levados para Nova York. Foram acusados em Nova York”, declarou Trump à emissora de televisão Fox, referindo-se às acusações de narcotráfico, terrorismo e contrabando de armas, entre outras, apresentadas em 2020.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, serão conduzidos primeiro ao navio Iwo Jima, que se encontra em águas do Caribe, explicou Trump em resposta às perguntas dos jornalistas.

jz/dga/jc