Trump diz que EUA não permitirá que ninguém do regime de Maduro tome o poder

Donald Trump disse neste sábado(3), após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que não permitiria que ninguém “assumisse o controle de onde ele parou”, e que os Estados Unidos estarão diretamente envolvidos em uma possível transição.

“Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo”, disse Trump à Fox News em uma entrevista por telefone, acrescentando que a operação das forças americanas demonstrou que Washington “não se deixará intimidar”.

