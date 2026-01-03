Trump diz que viu a captura de Maduro 'ao vivo' e que foi 'como um programa de TV'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado(3) que assistiu “ao vivo” a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, uma operação militar que foi “como um programa de televisão”.
“Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos”, disse Trump em entrevista à emissora Fox.
A operação foi “muito bem organizada” e nenhum americano perdeu a vida, acrescentou o mandatário republicano.
