Trump diz que viu a captura de Maduro 'ao vivo' e que foi 'como um programa de TV'

AFP
AFP
03/01/2026 11:35

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado(3) que assistiu “ao vivo” a captura do mandatário venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, uma operação militar que foi “como um programa de televisão”. 

“Eu a vi literalmente como se tivesse assistindo a um programa de televisão. Vimos em uma sala e acompanhamos todos os aspectos”, disse Trump em entrevista à emissora Fox. 

A operação foi “muito bem organizada” e nenhum americano perdeu a vida, acrescentou o mandatário republicano.

