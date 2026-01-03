Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe diplomática da UE pede 'contenção' na Venezuela após falar com Rubio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/01/2026 08:29

compartilhe

SIGA

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, pediu neste sábado (3) "contenção" e respeito ao direito internacional depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque contra a Venezuela e a "captura" de seu dirigente, Nicolás Maduro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Kallas indicou na rede social X que falou com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e lembrou que a União Europeia (UE) questiona a legitimidade democrática do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Mas "em qualquer circunstância, devem ser respeitados os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Fazemos um apelo à contenção", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mad/dbh/pb/sag/dbh/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ue venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay