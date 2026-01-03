Senador dos EUA diz que Rubio deu por encerrados ataques na Venezuela

Os Estados Unidos concluíram sua ação militar na Venezuela após capturar o presidente do país, Nicolás Maduro, afirmou neste sábado (3) um senador americano, citando o secretário de Estado Marco Rubio.

Rubio "não prevê mais ações na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos Estados Unidos", escreveu no X o senador Mike Lee, um republicano que inicialmente foi crítico da operação, após afirmar que havia conversado com o chefe da diplomacia americana.

