Mendonça dá salvo-conduto para jornalista russo perseguido por Putin vir ao Brasil

André Mendonça concedeu nessa quinta-feira, 4, um salvo-conduto para que o jornalista e escritor russo Mikhail Zygar, perseguido por Vladimir Putin, venha ao Brasil sem qualquer risco à sua liberdade, como ser preso para fins de extradição. O russo deve desembarcar por aqui nesta sexta-feira, 5.

Autor de livros e reportagens que revelam conspirações, corrupção e estratégias do governo Putin, Zygar é um dos jornalistas estrangeiros convidados do 9º Festival Piauí de Jornalismo, da revista piauí, neste final de semana, em São Paulo. A participação dele no evento será neste sábado, 6, quando será entrevistado pelas jornalistas Consuelo Dieguez e Patrícia Campos Mello.

Em 2024, Mikhail Zygar foi condenado à revelia na Rússia a oito anos e meio de prisão sob acusações de disseminação de notícias falsas sobre a ação do Exército russo na guerra na Ucrânia. Ele vive exilado em Nova York.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mendonça acolheu um habeas corpus apresentado ao Supremo em 27 de agosto pelos advogados brasileiros de Zygar. A ação está em segredo de Justiça no STF.