Trump convida primeira-ministra do Japão a visitar os EUA

O presidente Donald Trump convidou a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, a visitar os Estados Unidos, durante uma conversa por telefone na noite desta sexta-feira (2), na qual os dois concordaram em trabalhar para se reunirem no começo do ano, informaram fontes oficiais.

Trump já havia anunciado que fará uma visita à China em abril. A relação entre Tóquio e Pequim se tornou tensa depois que Sanae sugeriu, em novembro, que o Japão poderia intervir militarmente em caso de ataque a Taiwan, ilha de regime democrático que a China reivindica como parte do seu território.

Sanae e Trump conversaram por 25 minutos e acordaram fortalecer a cooperação econômica e de segurança, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Japão. O presidente convidou a líder japonesa a visitar os Estados Unidos, e os dois "concordaram em se coordenar para concretizar a visita nesta primavera".

O ministério destacou que os dois líderes "trocaram opiniões principalmente sobre o Indo-Pacífico e confirmaram a cooperação estreita entre Japão e Estados Unidos", mas não informou se eles conversaram sobre a China.

Pequim lançou mísseis e mobilizou dezenas de caças e navios ao redor de Taiwan na semana passada, em manobras com fogo real. Os exercícios militares provocaram uma onda de críticas internacionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kh/pbt/arm/mvl/lb/rpr