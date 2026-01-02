Assine
Internacional

Ataque de grupo vinculado ao EI na RD Congo deixa ao menos 14 mortos

Repórter
02/01/2026 22:33

Uma milícia vinculada ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) realizou um ataque simultâneo contra três aldeias na República Democrática do Congo e matou pelo menos 14 pessoas, informaram fontes militares e locais nesta sexta-feira (2).

As Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês) realizaram os ataques durante a noite em um raio de sete quilômetros no noroeste da província de Kivu do Norte.

As três aldeias foram atacadas ao mesmo tempo em uma "incursão das ADF", reportou o líder local Macaire Sivikunula. Os moradores entraram em pânico quando disparos foram ouvidos, disse Sivikunula, que acrescentou que 15 pessoas morreram e 13 casas foram incendiadas.

Por sua vez, o tenente Marc Elongo, porta-voz do Exército na região, detalhou à AFP que, após a "incursão de terroristas das ADF no setor de Bapera", o número de mortos "chega a 14, entre eles 12 civis e dois soldados".

Os moradores que falaram com a AFP confirmaram o ataque.

As ADF, compostas originalmente por antigos rebeldes ugandeses, se entrincheiraram no nordeste da República Democrática do Congo desde meados da década de 1990 e já mataram milhares de civis.

Desde 2021, um destacamento de soldados ugandeses se juntou ao Exército congolês para combater as ADF, mas esta operação conjunta não conseguiu reduzir a violência.

As ADF atacam principalmente civis indefesos antes de se retirarem para as vastas florestas que cobrem esta região do país africano.

