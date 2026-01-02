Assine
Milan vence Cagliari (1-0) e assume liderança provisória do Italiano

Nova mudança na liderança do Campeonato Italiano: o Milan agora assume a ponta da tabela provisoriamente, ao vencer o Cagliari por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), no jogo que abriu a 18ª rodada, a primeira disputada em 2026.

O atacante português Rafael Leão foi o protagonista da partida ao marcar o gol da vitória milanista no início do segundo tempo (50'), com assistência do francês Adrien Rabiot.

Com o resultado, o time 'rossonero' soma agora 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo fechará a rodada recebendo o Bologna (7º).

Napoli (3º), Roma (4ª) e Juventus (5ª), os outros três times que estão na disputa pelo 'Scudetto', ficam respectivamente a quatro, cinco e seis pontos do Milan e entrarão em campo no fim de semana pressionados para não tropeçarem.

Por sua vez, o Cagliari fica na 14ª posição e pode ser ultrapassado por Parma (15º) e Lecce (16º) até o final da rodada.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Cagliari - Milan                    0 - 1

  

   - Sábado:

   (08h30) Como - Udinese                     

   (11h00) Sassuolo - Parma                   

           Genoa - Pisa                       

   (14h00) Juventus - Lecce                   

   (16h45) Atalanta - Roma                    

  

   - Domingo:

   (08h30) Lazio - Napoli                     

   (11h00) Fiorentina - Cremonese             

   (14h00) Hellas Verona - Torino             

   (16h45) Inter - Bologna                    

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Milan                   38  17  11   5   1  28  13  15

    2. Inter                   36  16  12   0   4  35  14  21

    3. Napoli                  34  16  11   1   4  24  13  11

    4. Roma                    33  17  11   0   6  20  11   9

    5. Juventus                32  17   9   5   3  23  15   8

    6. Como                    27  16   7   6   3  22  12  10

    7. Bologna                 26  16   7   5   4  24  14  10

    8. Lazio                   24  17   6   6   5  18  12   6

    9. Sassuolo                22  17   6   4   7  22  21   1

   10. Atalanta                22  17   5   7   5  20  19   1

   11. Udinese                 22  17   6   4   7  18  28 -10

   12. Cremonese               21  17   5   6   6  18  20  -2

   13. Torino                  20  17   5   5   7  17  28 -11

   14. Cagliari                18  18   4   6   8  19  25  -6

   15. Parma                   17  16   4   5   7  11  18  -7

   16. Lecce                   16  16   4   4   8  11  22 -11

   17. Genoa                   14  17   3   5   9  17  27 -10

   18. Hellas Verona           12  16   2   6   8  13  25 -12

   19. Pisa                    11  17   1   8   8  12  24 -12

   20. Fiorentina               9  17   1   6  10  17  28 -11

ea/dr/cl/cb/am

