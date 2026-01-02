Mulher morre em possível ataque de puma nos EUA

Uma mulher morreu em um possível ataque de um puma em uma trilha no Colorado, nos Estados Unidos, um incidente que, se confirmado, seria o primeiro deste tipo em décadas no estado.

Dois grandes felinos que possivelmente estiveram envolvidos no ataque no dia de Ano Novo foram sacrificados, segundo autoridades estaduais de vida selvagem.

Por volta das 12h15 locais (16h15 em Brasília) de quinta-feira, excursionistas na trilha de Crosier Mountain, no condado de Larimer, viram um puma perto de uma pessoa caída no chão, disse Kara Van Hoose, porta-voz do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado (CPW, na sigla em inglês).

De acordo com Van Hoose, ao se aproximarem, assustaram o animal jogando pedras nele. "Uma das testemunhas é médica e constatou que ela estava sem pulso", declarou.

Autoridades estaduais iniciaram a busca pelos animais. Um deles foi baleado no local, mas morreu depois de fugir, ser localizado novamente e receber outro disparo. Um segundo puma que estava nas proximidades também foi abatido, de acordo com a política estadual que exige sacrificar qualquer animal selvagem envolvido em ataques a humanos.

Patologistas realizarão necropsias nos animais para determinar se tinham doenças neurológicas, como raiva, ou vestígios de DNA humano.

A identidade da vítima e a causa da morte serão divulgados pelo médico legista do condado.

Ataques de pumas são muito raros no Colorado, onde vivem entre 3.800 e 4.400 destes felinos. Desde 1990, apenas 28 casos foram registrados e o último fatal havia sido em 1999, informou Van Hoose.

