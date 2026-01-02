Assine
Polícia do Irã diz entender reivindicações de manifestantes, mas não vai tolerar o 'caos'

02/01/2026 15:11

A polícia iraniana assegurou, nesta sexta-feira (2), que entende as reivindicações de natureza econômica dos manifestantes, mas advertiu que não vai tolerar nenhum "caos", segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias Isna.

"Estes protestos, de caráter puramente econômico e cívico, expressam a vontade do povo de melhorar suas condições de vida", disse o porta-voz da polícia, Said Montazeralmahdi, em declarações incomumente conciliadoras por parte das forças de ordem em relação aos manifestantes.

"A polícia diferencia claramente as demandas legítimas da população e as ações destrutivas (...) e não permitirá que nenhum inimigo transforme os protestos em caos", acrescentou o porta-voz.

