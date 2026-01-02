Motorista de Anthony Joshua é indiciado por acidente fatal na Nigéria

O motorista do carro em que o boxeador britânico Anthony Joshua sofreu um acidente na Nigéria no início desta semana foi indiciado, anunciou a polícia do país africano nesta sexta-feira (2).

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 anos, terá que responder a quatro processos após ser acusado de "direção perigosa que causou morte", "dirigir sem carteira de habilitação válida", "direção sem cautela ou atenção que causou danos corporais e materiais" e "direção imprudente", explicou à AFP Oluseyi Babaseyi, um porta-voz do estado nigeriano de Ogun.

Sua libertação sob uma fiança de cinco milhões de nairas (aproximadamente R$ 20 mil) também foi aceita.

Na última segunda-feira, Adeniyi Mobolaji Kayode dirigia o carro em que Anthony Joshua, ex-campeão mundial de boxe dos pesos pesados, e dois amigos e colaboradores, Latif Ayodele e Sina Ghami, viajavam em uma rodovia movimentada entre as cidades de Lagos e Ibadan.

O veículo colidiu com um caminhão parado, e o acidente resultou na morte de Ayodele e Ghami, enquanto Joshua sofreu ferimentos leves e já recebeu alta do hospital ao qual foi levado, em Lagos.

O pugilista de 36 anos havia sido notícia recentemente por sua luta de grande repercussão no dia 19 de dezembro, em Miami, contra o YouTuber americano Jake Paul, na qual o britânico venceu por nocaute no sexto round.

Após essa vitória, Anthony Joshua desafiou seu compatriota Tyson Fury, também ex-campeão mundial dos pesos pesados, para uma luta que poderá ocorrer em 2026 no Reino Unido.

