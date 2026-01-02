Assine
Atacante Brennan Johnson deixa Tottenham e assina com Crystal Palace

02/01/2026 14:23

O atacante galês Brennan Johnson acertou sua saída do Tottenham e assinou nesta sexta-feira (2) com o Crystal Palace, em uma transferência estimada em 35 milhões de libras esterlinas (R$ 256 milhões na cotação atual).

O Palace informou que o valor da transação era "um recorde" para o clube, mas não revelou a quantia exata.

O jogador de 24 anos chega ao campeão da última Copa da Inglaterra com um contrato de quatro anos e meio, explicou o clube em comunicado.

Johnson poderá fazer seu primeiro jogo pelo Palace já neste domingo (4), contra o Newcastle, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês.

Ele estava no Tottenham desde 2023, quando foi contratado junto ao Nottinham Forest por 47 milhões de libras (R$ 292 milhões na cotação da época).

Seu gol mais importante com a camisa dos 'Spurs' foi o que deu o título da Liga Europa em maio de 2025 ao clube londrino, na vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United na final.

O Crystal Palace disputa a Liga Conferência nesta temporada, o terceiro torneio mais importante entre clubes da Uefa.

